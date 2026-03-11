Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
11.03.2026 10:03:51
DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zalando-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Zalando-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Zalando-Papier letztlich bei 35,77 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Zalando-Aktie investierten, hätten nun 27,956 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Zalando-Aktie auf 20,41 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 570,59 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 570,59 EUR, was einer negativen Performance von 42,94 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Zalando belief sich zuletzt auf 5,30 Mrd. Euro. Das Zalando-Papier wurde am 01.10.2014 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Zalando-Anteils bei 24,10 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
