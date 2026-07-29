Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Lohnende Zalando-Anlage?
|
29.07.2026 10:03:44
DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zalando-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das Zalando-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Zalando-Anteile bei 31,29 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,196 Zalando-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Zalando-Papiere wären am 28.07.2026 95,40 EUR wert, da der Schlussstand 29,85 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,60 Prozent abgenommen.
Der Zalando-Wert an der Börse wurde auf 6,98 Mrd. Euro beziffert. Am 01.10.2014 fand der erste Handelstag der Zalando-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Zalando-Aktie lag damals bei 24,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zalando
|
29.07.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
29.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
29.07.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.07.26