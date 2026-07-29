DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zalando-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Zalando-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Zalando-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Zalando-Anteile bei 31,29 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,196 Zalando-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Zalando-Papiere wären am 28.07.2026 95,40 EUR wert, da der Schlussstand 29,85 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,60 Prozent abgenommen.

Der Zalando-Wert an der Börse wurde auf 6,98 Mrd. Euro beziffert. Am 01.10.2014 fand der erste Handelstag der Zalando-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Zalando-Aktie lag damals bei 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at