Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Zalando-Investment im Blick
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27.05.2026 10:03:35
DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zalando von vor einem Jahr verloren
Am 27.05.2025 wurden Zalando-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Zalando-Papier an diesem Tag 32,58 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,069 Zalando-Papiere. Die gehaltenen Zalando-Papiere wären am 26.05.2026 68,63 EUR wert, da der Schlussstand 22,36 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,37 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Zalando eine Börsenbewertung in Höhe von 5,61 Mrd. Euro. Das Zalando-Papier wurde am 01.10.2014 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Zalando-Anteils belief sich damals auf 24,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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