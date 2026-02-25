DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Zalando-Investment verlieren können.

Am 25.02.2016 wurde die Zalando-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Zalando-Anteile an diesem Tag bei 28,62 EUR. Bei einem Zalando-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 349,406 Zalando-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Zalando-Aktie auf 20,38 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 120,89 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 28,79 Prozent.

Alle Zalando-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,23 Mrd. Euro. Die Zalando-Aktie ging am 01.10.2014 an die Börse XETRA. Ihren ersten Handelstag begann die Zalando-Aktie bei 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at