DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Zalando-Aktie Investoren gebracht.

Am 15.04.2021 wurde das Zalando-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 88,72 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Zalando-Aktie investiert, befänden sich nun 1,127 Zalando-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Zalando-Papiere wären am 14.04.2026 24,99 EUR wert, da der Schlussstand 22,17 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 75,01 Prozent.

Zalando erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,71 Mrd. Euro. Die Zalando-Aktie wurde am 01.10.2014 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Zalando-Papiers bei 24,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at