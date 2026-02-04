DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem Zalando-Papier statt. Zum Handelsende stand das Zalando-Papier an diesem Tag bei 35,62 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 280,741 Zalando-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 03.02.2026 auf 21,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 030,32 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 39,70 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Zalando belief sich zuletzt auf 6,34 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Zalando-Anteils fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Zalando-Aktie bei 24,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at