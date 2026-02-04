Zalando Aktie

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

Zalando-Investment 04.02.2026 10:04:58

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Zalando-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem Zalando-Papier statt. Zum Handelsende stand das Zalando-Papier an diesem Tag bei 35,62 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 280,741 Zalando-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 03.02.2026 auf 21,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 030,32 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 39,70 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Zalando belief sich zuletzt auf 6,34 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Zalando-Anteils fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Zalando-Aktie bei 24,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Aktien in diesem Artikel

Zalando 21,59 -0,28% Zalando

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

