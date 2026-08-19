DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Zalando-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24,20 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,132 Zalando-Anteilen. Die gehaltenen Zalando-Papiere wären am 18.08.2026 93,72 EUR wert, da der Schlussstand 22,68 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,28 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Zalando belief sich jüngst auf 5,56 Mrd. Euro. Die Zalando-Aktie ging am 01.10.2014 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des Zalando-Anteils belief sich damals auf 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at