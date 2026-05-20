Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Lohnende Zalando-Investition?
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20.05.2026 10:04:25
DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Zalando-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 27,49 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Zalando-Aktie investiert, befänden sich nun 363,769 Zalando-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Zalando-Papiers auf 19,67 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 155,33 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,45 Prozent verringert.
Am Markt war Zalando jüngst 5,07 Mrd. Euro wert. Die Zalando-Aktie wurde am 01.10.2014 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Zalando-Anteils auf 24,10 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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