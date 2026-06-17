DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Zalando-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Zalando-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 25,82 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,873 Zalando-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 16.06.2026 92,06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,77 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 7,94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,27 Mrd. Euro. Am 01.10.2014 wurden Zalando-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Zalando-Aktie bei 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at