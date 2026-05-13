Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Profitabler Zalando-Einstieg? 13.05.2026 10:04:04

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor 5 Jahren bedeutet

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Zalando eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Zalando-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 83,68 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Zalando-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11,950 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.05.2026 228,07 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 19,09 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 77,19 Prozent.

Der Börsenwert von Zalando belief sich zuletzt auf 5,22 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Zalando-Aktie an der Börse XETRA war der 01.10.2014. Zum Börsendebüt des Zalando-Papiers wurde der Erstkurs mit 24,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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