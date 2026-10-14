Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Rentables Zalando-Investment? 14.10.2026 10:05:04

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Zalando-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Zalando-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 26,92 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Zalando-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 371,471 Zalando-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 056,46 EUR, da sich der Wert eines Zalando-Papiers am 13.10.2026 auf 24,38 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 9,44 Prozent verkleinert.

Am Markt war Zalando jüngst 5,90 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Zalando-Anteils fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Das Zalando-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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