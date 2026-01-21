DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zalando-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Zalando-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Zalando-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 98,46 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,016 Zalando-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 25,14 EUR, da sich der Wert eines Zalando-Anteils am 20.01.2026 auf 24,75 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 74,86 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Zalando belief sich zuletzt auf 6,61 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Zalando-Aktie fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Zalando-Aktie auf 24,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at