DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zalando von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Zalando eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die Zalando-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Zalando-Anteile bei 30,72 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 32,552 Zalando-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 24,06 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 783,20 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21,68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,14 Mrd. Euro. Am 01.10.2014 wurden Zalando-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Zalando-Anteils belief sich damals auf 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at