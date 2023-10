DAX aktuell: Börsianer lassen DAX steigen

Am Freitag bewegt sich der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,62 Prozent höher bei 14 822,57 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,513 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,177 Prozent auf 14 757,11 Punkte an der Kurstafel, nach 14 731,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 710,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 824,29 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 0,003 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 27.09.2023, erreichte der DAX einen Wert von 15 217,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2023, wies der DAX 16 406,03 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 27.10.2022, verzeichnete der DAX einen Wert von 13 211,23 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 5,35 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Commerzbank (+ 2,81 Prozent auf 10,28 EUR), Siemens Energy (+ 2,56 Prozent auf 7,05 EUR), Covestro (+ 2,49 Prozent auf 49,87 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,83 Prozent auf 183,20 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,75 Prozent auf 68,68 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,93 Prozent auf 57,30 EUR), Henkel vz (-0,18 Prozent auf 67,80 EUR), Porsche (-0,17 Prozent auf 83,38 EUR), adidas (-0,11 Prozent auf 166,28 EUR) und Daimler Truck (-0,10 Prozent auf 29,85 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 10 094 010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 146,212 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at