DAX aktuell: Das macht der DAX am Dienstagmittag

Der DAX zeigt sich am zweiten Tag der Woche wenig verändert.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,13 Prozent stärker bei 24 115,53 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,031 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,065 Prozent auf 24 067,91 Punkte an der Kurstafel, nach 24 083,53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 24 149,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 989,87 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der DAX auf 22 300,75 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 822,79 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 28.04.2025, bei 22 271,67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,73 Prozent zurück. Bei 25 507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Commerzbank (+ 1,50 Prozent auf 35,27 EUR), RWE (+ 1,35 Prozent auf 61,56 EUR), Siemens (+ 1,15 Prozent auf 254,75 EUR), Deutsche Bank (+ 1,05 Prozent auf 27,40 EUR) und Allianz (+ 0,95 Prozent auf 391,90 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen QIAGEN (-5,75 Prozent auf 30,76 EUR), Bayer (-3,07 Prozent auf 37,20 EUR), Henkel vz (-2,12 Prozent auf 62,68 EUR), Siemens Energy (-2,12 Prozent auf 173,66 EUR) und Infineon (-0,65 Prozent auf 53,25 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 036 367 Aktien gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 185,306 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,13 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at