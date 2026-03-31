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Index-Performance 31.03.2026 12:26:33

DAX aktuell: DAX am Dienstagmittag fester

DAX aktuell: DAX am Dienstagmittag fester

Der DAX entwickelt sich am Mittag positiv.

Der DAX legt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,85 Prozent auf 22 755,41 Punkte zu. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,907 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,071 Prozent auf 22 578,84 Punkte an der Kurstafel, nach 22 562,88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 22 491,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22 778,41 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der DAX 25 284,26 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wurde der DAX auf 24 490,41 Punkte taxiert. Der DAX bewegte sich am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 22 163,49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 7,27 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,80 Prozent auf 1 449,00 EUR), Zalando (+ 2,03 Prozent auf 20,65 EUR), Commerzbank (+ 1,72 Prozent auf 30,71 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,61 Prozent auf 303,20 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,47 Prozent auf 249,30 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen BASF (-0,57 Prozent auf 52,70 EUR), Vonovia SE (-0,09 Prozent auf 21,63 EUR), Heidelberg Materials (-0,06 Prozent auf 179,60 EUR), Fresenius SE (+ 0,00 Prozent auf 44,59 EUR) und Symrise (+ 0,08 Prozent auf 74,26 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 164 684 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 166,447 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,81 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 135,25 2,04% adidas
BASF 52,60 0,15% BASF
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Deutsche Bank AG 25,15 1,84% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 250,80 2,08% Deutsche Börse AG
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 44,59 0,63% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Heidelberg Materials 180,20 0,75% Heidelberg Materials
MTU Aero Engines AG 303,10 2,09% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 31,03 0,94% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 440,00 2,97% Rheinmetall AG
SAP SE 148,04 1,01% SAP SE
Symrise AG 74,02 0,33% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 86,84 1,00% Volkswagen (VW) AG Vz.
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