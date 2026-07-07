DAX aktuell: DAX am Dienstagmittag im Minus

Am Dienstag tendiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,47 Prozent tiefer bei 25 695,30 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,151 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,184 Prozent tiefer bei 25 770,45 Punkten in den Handel, nach 25 817,89 Punkten am Vortag.

Bei 25 811,97 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 686,68 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 24 759,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, lag der DAX noch bei 22 921,59 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 24 073,67 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,71 Prozent nach oben. Bei 25 900,10 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Beiersdorf (+ 2,96 Prozent auf 77,88 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,64 Prozent auf 509,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,50 Prozent auf 42,22 EUR), SAP SE (+ 2,43 Prozent auf 143,46 EUR) und BMW (+ 2,00 Prozent auf 61,32 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Siemens Energy (-6,48 Prozent auf 159,40 EUR), Infineon (-6,02 Prozent auf 72,56 EUR), HOCHTIEF (-2,81 Prozent auf 483,40 EUR), Siemens (-2,45 Prozent auf 274,70 EUR) und RWE (-1,43 Prozent auf 56,66 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 883 666 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 216,559 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at