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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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DAX-Performance 27.10.2026 12:26:52

DAX aktuell: DAX am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen

DAX aktuell: DAX am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen

Mit dem DAX geht es am Dienstagmittag aufwärts.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,34 Prozent stärker bei 25 496,41 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,093 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,161 Prozent tiefer bei 25 369,81 Punkten, nach 25 410,84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 25 532,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 340,21 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 25 408,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 361,03 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Stand von 24 308,78 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,90 Prozent nach oben. 26 618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,57 Prozent auf 127,56 EUR), Infineon (+ 2,47 Prozent auf 51,44 EUR), HOCHTIEF (+ 1,62 Prozent auf 377,00 EUR), GEA (+ 0,95 Prozent auf 69,05 EUR) und Siemens (+ 0,92 Prozent auf 263,80 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,18 Prozent auf 40,06 EUR), Beiersdorf (-2,99 Prozent auf 80,60 EUR), Rheinmetall (-1,35 Prozent auf 1 020,20 EUR), Henkel vz (-1,12 Prozent auf 77,54 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,07 Prozent auf 68,58 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 749 679 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 239,629 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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