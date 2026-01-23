DAX aktuell: DAX am Mittag auf grünem Terrain

Der DAX legt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,02 Prozent auf 24 860,80 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 2,110 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,147 Prozent auf 24 819,94 Punkte an der Kurstafel, nach 24 856,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 24 796,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 906,32 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 0,319 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 340,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, lag der DAX bei 24 207,79 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, bei 21 411,53 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,31 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 349,54 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 142,45 EUR), SAP SE (+ 1,93 Prozent auf 193,50 EUR), Rheinmetall (+ 1,87 Prozent auf 1 824,00 EUR), Bayer (+ 1,12 Prozent auf 44,66 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,45 Prozent auf 26,97 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen adidas (-6,20 Prozent auf 143,00 EUR), Zalando (-3,08 Prozent auf 24,22 EUR), BASF (-1,93 Prozent auf 45,62 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,69 Prozent auf 45,96 EUR) und Infineon (-1,57 Prozent auf 41,92 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1 196 840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 217,516 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,42 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 Prozent an der Spitze im Index.

