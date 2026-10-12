Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index-Performance
|
12.10.2026 12:26:45
DAX aktuell: DAX am Montagmittag mit grünem Vorzeichen
Am Montag steht der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,54 Prozent im Plus bei 25 222,44 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,082 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,477 Prozent auf 25 206,95 Punkte an der Kurstafel, nach 25 087,27 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 268,55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 166,57 Zählern.
DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der DAX-Kurs bei 25 568,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der DAX bei 25 067,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 24 241,46 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,78 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 147,88 EUR), Hannover Rück (+ 1,60 Prozent auf 267,40 EUR), Commerzbank (+ 1,50 Prozent auf 38,47 EUR), RWE (+ 1,48 Prozent auf 58,80 EUR) und QIAGEN (+ 1,43 Prozent auf 40,77 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Infineon (-1,24 Prozent auf 58,13 EUR), BASF (-1,04 Prozent auf 51,14 EUR), Brenntag SE (-0,52 Prozent auf 61,80 EUR), Daimler Truck (-0,44 Prozent auf 41,17 EUR) und Continental (-0,40 Prozent auf 68,86 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2 179 778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 220,983 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf
In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fester (finanzen.at)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX am Montagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel TecDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|149,70
|0,07%
|BASF
|51,20
|-0,66%
|Brenntag SE
|61,72
|-0,61%
|Commerzbank
|38,49
|1,56%
|Continental AG
|68,94
|-0,03%
|Daimler Truck
|41,19
|-0,56%
|Deutsche Telekom AG
|24,71
|0,12%
|Hannover Rück
|267,60
|1,44%
|Infineon AG
|58,15
|-1,42%
|QIAGEN N.V.
|40,82
|1,10%
|RWE AG St.
|58,82
|1,38%
|SAP SE
|194,46
|1,62%
|Siemens Energy AG
|147,74
|1,83%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,36
|0,06%
|Vonovia SE
|16,34
|-0,15%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 240,71
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich fester -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.