Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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Index-Performance 12.10.2026 12:26:45

DAX aktuell: DAX am Montagmittag mit grünem Vorzeichen

DAX aktuell: DAX am Montagmittag mit grünem Vorzeichen

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Montag steht der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,54 Prozent im Plus bei 25 222,44 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,082 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,477 Prozent auf 25 206,95 Punkte an der Kurstafel, nach 25 087,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 268,55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 166,57 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der DAX-Kurs bei 25 568,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der DAX bei 25 067,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 24 241,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,78 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 147,88 EUR), Hannover Rück (+ 1,60 Prozent auf 267,40 EUR), Commerzbank (+ 1,50 Prozent auf 38,47 EUR), RWE (+ 1,48 Prozent auf 58,80 EUR) und QIAGEN (+ 1,43 Prozent auf 40,77 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Infineon (-1,24 Prozent auf 58,13 EUR), BASF (-1,04 Prozent auf 51,14 EUR), Brenntag SE (-0,52 Prozent auf 61,80 EUR), Daimler Truck (-0,44 Prozent auf 41,17 EUR) und Continental (-0,40 Prozent auf 68,86 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2 179 778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 220,983 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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