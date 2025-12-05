Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

DAX-Performance im Blick 05.12.2025 15:59:09

DAX aktuell: DAX am Nachmittag mit Gewinnen

DAX aktuell: DAX am Nachmittag mit Gewinnen

Das macht der DAX.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,85 Prozent stärker bei 24 083,84 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,047 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,254 Prozent fester bei 23 942,73 Punkten in den Handel, nach 23 882,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 104,35 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 929,26 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,49 Prozent. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.11.2025, bei 24 049,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, stand der DAX bei 23 596,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wurde der DAX mit 20 358,80 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 20,27 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell BMW (+ 3,37 Prozent auf 96,32 EUR), Infineon (+ 2,47 Prozent auf 37,40 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,21 Prozent auf 355,90 EUR), BASF (+ 2,08 Prozent auf 43,66 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,84 Prozent auf 61,53 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil EON SE (-0,67 Prozent auf 15,48 EUR), RWE (-0,64 Prozent auf 43,31 EUR), Hannover Rück (-0,31 Prozent auf 253,60 EUR), Beiersdorf (-0,20 Prozent auf 90,56 EUR) und Bayer (-0,12 Prozent auf 33,54 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1 619 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237,965 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,22 zu Buche schlagen. Die BASF-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

05.12.25 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
26.11.25 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
03.11.25 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
