DAX aktuell: DAX-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Der DAX legt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,75 Prozent auf 25 729,79 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,117 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,563 Prozent auf 25 681,60 Punkte an der Kurstafel, nach 25 537,75 Punkten am Vortag.

Bei 25 660,39 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 730,91 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,906 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bewegte sich der DAX bei 26 338,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der DAX 24 934,67 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, lag der DAX-Kurs bei 23 359,18 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,85 Prozent zu. Bei 26 618,74 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell HOCHTIEF (+ 1,81 Prozent auf 394,80 EUR), BMW (+ 1,80 Prozent auf 63,26 EUR), Daimler Truck (+ 1,77 Prozent auf 44,33 EUR), Siemens Energy (+ 1,69 Prozent auf 139,44 EUR) und Rheinmetall (+ 1,66 Prozent auf 1 029,80 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Symrise (-0,79 Prozent auf 90,74 EUR), Infineon (-0,60 Prozent auf 54,67 EUR), Brenntag SE (-0,49 Prozent auf 61,34 EUR), adidas (-0,17 Prozent auf 144,40 EUR) und BASF (+ 0,10 Prozent auf 52,18 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die RWE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 647 272 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 215,928 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,15 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at