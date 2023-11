DAX aktuell: DAX bewegt sich zum Start des Mittwochshandels im Plus

Der DAX bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,37 Prozent fester bei 14 865,71 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,495 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,281 Prozent auf 14 851,96 Punkte an der Kurstafel, nach 14 810,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 14 865,71 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 838,96 Zählern.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 0,642 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 15 386,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.08.2023, lag der DAX noch bei 16 240,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, notierte der DAX bei 13 338,74 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2023 bereits um 5,66 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 16 528,97 Punkte. Bei 13 976,44 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Hannover Rück (+ 1,10 Prozent auf 210,60 EUR), Commerzbank (+ 1,03 Prozent auf 10,26 EUR), BMW (+ 1,03 Prozent auf 88,53 EUR), Merck (+ 0,98 Prozent auf 143,75 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,92 Prozent auf 382,00 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen RWE (-0,97 Prozent auf 35,78 EUR), Siemens Energy (-0,88 Prozent auf 8,30 EUR), BASF (-0,64 Prozent auf 43,26 EUR), Heidelberg Materials (-0,32 Prozent auf 68,26 EUR) und Zalando (-0,27 Prozent auf 21,93 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Siemens Energy-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 700 090 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 146,914 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

