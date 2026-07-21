DAX aktuell: DAX-Börsianer greifen zu

Am Dienstagmittag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,44 Prozent fester bei 24 956,94 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,078 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,304 Prozent auf 24 922,10 Punkte an der Kurstafel, nach 24 846,69 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 822,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 960,52 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, notierte der DAX bei 24 985,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 270,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, wies der DAX 24 307,80 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,70 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,95 Prozent auf 157,14 EUR), Infineon (+ 2,63 Prozent auf 65,68 EUR), Daimler Truck (+ 1,76 Prozent auf 43,25 EUR), HOCHTIEF (+ 1,71 Prozent auf 464,20 EUR) und Airbus SE (+ 1,70 Prozent auf 194,96 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Scout24 (-2,28 Prozent auf 70,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,97 Prozent auf 506,40 EUR), Hannover Rück (-1,97 Prozent auf 248,60 EUR), Siemens Healthineers (-1,87 Prozent auf 34,69 EUR) und Merck (-1,85 Prozent auf 132,45 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1 210 125 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 201,657 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,86 erwartet. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at