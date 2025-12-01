DAX aktuell: DAX gibt am Montagmittag nach

So bewegt sich der DAX am Montag.

Um 12:09 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 1,34 Prozent schwächer bei 23 516,32 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,055 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,443 Prozent auf 23 731,29 Punkte an der Kurstafel, nach 23 836,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23 734,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23 507,92 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 23 958,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24 037,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Wert von 19 626,45 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,44 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Punkten registriert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Merck (+ 2,20 Prozent auf 118,55 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,08 Prozent auf 58,79 EUR), Symrise (+ 0,73 Prozent auf 71,96 EUR), Brenntag SE (+ 0,67 Prozent auf 49,78 EUR) und adidas (+ 0,62 Prozent auf 161,40 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Airbus SE (-7,67 Prozent auf 188,96 EUR), Rheinmetall (-4,32 Prozent auf 1 416,50 EUR), MTU Aero Engines (-3,32 Prozent auf 340,60 EUR), Infineon (-2,86 Prozent auf 35,29 EUR) und Siemens Energy (-2,56 Prozent auf 112,35 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 041 363 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237,453 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 5,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

