DAX aktuell: DAX im Plus

Der DAX legt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,87 Prozent auf 14 938,74 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,495 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,281 Prozent fester bei 14 851,96 Punkten, nach 14 810,34 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 14 786,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14 941,85 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,14 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der DAX 15 386,58 Punkte auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 01.08.2023, den Stand von 16 240,40 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 01.11.2022, bei 13 338,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 6,18 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Hannover Rück (+ 2,59 Prozent auf 213,70 EUR), Sartorius vz (+ 2,16 Prozent auf 241,30 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,15) Prozent auf 180,80 EUR), Commerzbank (+ 2,12 Prozent auf 10,37 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,74 Prozent auf 385,10 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil BASF (-2,40 Prozent auf 42,49 EUR), Daimler Truck (-1,28 Prozent auf 29,24 EUR), Bayer (-0,90 Prozent auf 40,30 EUR), adidas (-0,20 Prozent auf 166,86 EUR) und Siemens Healthineers (-0,13 Prozent auf 46,26 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 5 367 344 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 146,914 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,31 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at