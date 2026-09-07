DAX aktuell: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Am Montag gibt der DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,04 Prozent auf 26 035,91 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,169 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der DAX 0,026 Prozent tiefer bei 26 039,54 Punkten, nach 26 046,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Montag bei 26 069,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 035,91 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 07.08.2026, den Stand von 26 319,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der DAX einen Wert von 24 759,05 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, den Stand von 23 596,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,10 Prozent nach oben. 26 618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2,74 Prozent auf 58,42 EUR), RWE (+ 2,16 Prozent auf 59,66 EUR), Siemens Energy (+ 2,13 Prozent auf 149,64 EUR), EON SE (+ 1,86 Prozent auf 17,83 EUR) und Rheinmetall (+ 1,82 Prozent auf 1 052,80 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil QIAGEN (-1,86 Prozent auf 36,74 EUR), Vonovia SE (-1,83 Prozent auf 18,80 EUR), Scout24 (-1,51 Prozent auf 74,95 EUR), SAP SE (-1,42 Prozent auf 183,04 EUR) und Hannover Rück (-1,23 Prozent auf 257,40 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 385 212 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214,312 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,75 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at