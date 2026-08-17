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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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DAX im Fokus 17.08.2026 09:29:30

DAX aktuell: DAX legt zum Start zu

DAX aktuell: DAX legt zum Start zu

Der DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Montagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Montag verbucht der DAX um 09:12 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,03 Prozent auf 26 447,44 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,202 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,189 Prozent fester bei 26 490,30 Punkten, nach 26 440,31 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26 447,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 490,30 Punkten lag.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 17.07.2026, lag der DAX noch bei 24 830,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 23 950,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 24 359,30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,78 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 573,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Infineon (+ 2,56 Prozent auf 63,31 EUR), Siemens Energy (+ 1,73 Prozent auf 163,50 EUR), RWE (+ 1,09 Prozent auf 59,54 EUR), HOCHTIEF (+ 0,90 Prozent auf 447,00 EUR) und Siemens (+ 0,48 Prozent auf 285,35 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Zalando (-1,86 Prozent auf 23,16 EUR), Scout24 (-1,67 Prozent auf 76,70 EUR), QIAGEN (-1,22 Prozent auf 36,84 EUR), SAP SE (-1,08 Prozent auf 178,20 EUR) und Vonovia SE (-1,07 Prozent auf 20,36 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 298 652 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 216,483 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,36 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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