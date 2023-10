DAX aktuell: DAX letztendlich im Minus

Der DAX verlor am Montagabend an Boden.

Am Montag ging es im DAX via XETRA letztendlich um 0,67 Prozent auf 15 128,11 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,558 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,568 Prozent leichter bei 15 143,29 Punkten in den Handel, nach 15 229,77 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 15 077,66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 15 201,06 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, einen Stand von 15 740,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wurde der DAX mit 15 603,40 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, wurde der DAX auf 12 273,00 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 7,53 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 7,14 Prozent auf 250,50 EUR), adidas (+ 4,31 Prozent auf 166,10 EUR), EON SE (+ 1,45 Prozent auf 10,86 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,14 Prozent auf 20,32 EUR) und Siemens Energy (+ 1,13 Prozent auf 11,59 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Daimler Truck (-3,43 Prozent auf 31,55 EUR), Infineon (-2,28 Prozent auf 31,95 EUR), Continental (-2,23 Prozent auf 64,82 EUR), BASF (-2,10 Prozent auf 40,94 EUR) und Heidelberg Materials (-1,85 Prozent auf 72,32 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 835 190 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 144,528 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,64 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 8,00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at