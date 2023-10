DAX aktuell: DAX letztendlich mit Abgaben

So bewegte sich der DAX am Freitag zum Handelsende.

Letztendlich tendierte der DAX im XETRA-Handel 0,30 Prozent leichter bei 14 687,41 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,513 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,177 Prozent auf 14 757,11 Punkte an der Kurstafel, nach 14 731,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 824,29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 667,37 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,915 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.09.2023, betrug der DAX-Kurs 15 217,45 Punkte. Der DAX wies vor drei Monaten, am 27.07.2023, einen Stand von 16 406,03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.10.2022, wies der DAX 13 211,23 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 4,39 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 16 528,97 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 976,44 Zähler.

DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 9,00 Prozent auf 7,49 EUR), Sartorius vz (+ 3,83 Prozent auf 230,30 EUR), Continental (+ 1,79 Prozent auf 60,26 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,02 Prozent auf 20,73 EUR) und Siemens (+ 1,01 Prozent auf 122,42 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Covestro (-3,41 Prozent auf 47,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,82 Prozent auf 56,21 EUR), MTU Aero Engines (-2,75 Prozent auf 174,95 EUR), Rheinmetall (-1,81 Prozent auf 266,10 EUR) und Porsche (-1,68 Prozent auf 82,12 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX ist die Siemens Energy-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 22 561 484 Aktien gehandelt. Mit 146,212 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den DAX-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at