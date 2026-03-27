DAX aktuell: DAX liegt am Nachmittag im Minus

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,46 Prozent leichter bei 22 282,20 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,961 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,000 Prozent auf 22 612,93 Punkte an der Kurstafel, nach 22 612,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 22 215,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22 631,76 Punkten verzeichnete.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 1,52 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, notierte der DAX bei 25 284,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, mit 24 340,06 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 22 678,74 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 9,20 Prozent zu Buche. 25 507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit BASF (+ 2,40 Prozent auf 51,96 EUR), Symrise (+ 1,40 Prozent auf 72,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,65 Prozent auf 524,40 EUR), Scout24 (+ 0,63 Prozent auf 63,70 EUR) und Hannover Rück (+ 0,62 Prozent auf 258,00 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Infineon (-4,45 Prozent auf 37,16 EUR), Siemens Energy (-3,79 Prozent auf 144,50 EUR), QIAGEN (-3,68 Prozent auf 33,78 EUR), Rheinmetall (-3,55 Prozent auf 1 385,00 EUR) und RWE (-3,14 Prozent auf 54,24 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 385 029 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 168,875 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 2,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at