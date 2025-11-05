DAX aktuell: DAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Letztendlich gewann der DAX im XETRA-Handel 0,42 Prozent auf 24 048,87 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,074 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,729 Prozent auf 23 774,55 Punkte an der Kurstafel, nach 23 949,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 732,38 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 103,53 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,244 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24 378,80 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2025, einen Stand von 23 846,07 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 05.11.2024, einen Stand von 19 256,27 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 20,10 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 771,34 Punkten. 18 489,91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit BMW (+ 6,85 Prozent auf 85,80 EUR), Daimler Truck (+ 3,72 Prozent auf 35,37 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,54 Prozent auf 58,23 EUR), BASF (+ 2,80 Prozent auf 43,02 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,43 Prozent auf 93,40 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Siemens Healthineers (-8,63 Prozent auf 45,00 EUR), QIAGEN (-3,67 Prozent auf 38,22 EUR), Siemens Energy (-2,05 Prozent auf 107,25 EUR), Merck (-1,95 Prozent auf 110,50 EUR) und Rheinmetall (-1,27 Prozent auf 1 707,00 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 976 297 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 260,566 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BASF-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at