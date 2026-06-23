DAX aktuell: DAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus

So bewegt sich der DAX heute.

Um 09:11 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 1,11 Prozent schwächer bei 24 861,60 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,083 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1,21 Prozent auf 24 835,56 Punkte an der Kurstafel, nach 25 139,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 869,40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 825,93 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 24 888,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, erreichte der DAX einen Stand von 22 653,86 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 23.06.2025, einen Stand von 23 269,01 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,31 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten registriert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Brenntag SE (+ 1,49 Prozent auf 54,54 EUR), QIAGEN (+ 1,20 Prozent auf 32,44 EUR), SAP SE (+ 0,92 Prozent auf 133,44 EUR), Rheinmetall (+ 0,49 Prozent auf 1 195,20 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,46 Prozent auf 26,24 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Infineon (-3,30 Prozent auf 83,10 EUR), Siemens Energy (-3,02 Prozent auf 164,04 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,51 Prozent auf 78,30 EUR), Continental (-2,23 Prozent auf 71,82 EUR) und HOCHTIEF (-2,09 Prozent auf 516,00 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der RWE-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 606 184 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 209,242 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at