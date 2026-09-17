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DAX-Performance 17.09.2026 15:58:52

DAX aktuell: DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Plus

DAX aktuell: DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Plus

Der DAX gewinnt heute an Fahrt.

Der DAX steigt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,75 Prozent auf 25 729,74 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,117 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,563 Prozent fester bei 25 681,60 Punkten in den Handel, nach 25 537,75 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 25 596,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 800,62 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 0,906 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, erreichte der DAX einen Stand von 26 338,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der DAX noch bei 24 934,67 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 17.09.2025, den Stand von 23 359,18 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,85 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,54 Prozent auf 141,98 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,66 Prozent auf 80,98 EUR), BMW (+ 2,57 Prozent auf 63,74 EUR), QIAGEN (+ 2,49 Prozent auf 38,12 EUR) und Siemens (+ 2,36 Prozent auf 266,65 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Heidelberg Materials (-1,70 Prozent auf 147,25 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,47 Prozent auf 39,44 EUR), adidas (-0,93 Prozent auf 143,30 EUR), Brenntag SE (-0,39 Prozent auf 61,40 EUR) und Infineon (-0,35 Prozent auf 54,81 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 717 010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 215,928 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,15 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 142,15 -0,21% adidas
BMW AG 61,96 -1,99% BMW AG
Brenntag SE 60,72 0,13% Brenntag SE
Fresenius Medical Care (FMC) St. 38,73 -0,05% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Heidelberg Materials 145,45 -0,41% Heidelberg Materials
Infineon AG 56,11 2,92% Infineon AG
QIAGEN N.V. 39,00 1,48% QIAGEN N.V.
SAP SE 185,96 -0,04% SAP SE
Siemens AG 266,80 0,13% Siemens AG
Siemens Energy AG 141,54 0,73% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 78,94 -2,23% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 17,89 -0,45% Vonovia SE

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