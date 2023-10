DAX aktuell: DAX präsentiert sich am Donnerstagmittag schwächer

Am Donnerstagmittag herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,13 Prozent leichter bei 15 080,88 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,546 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,093 Prozent höher bei 15 113,94 Punkten in den Handel, nach 15 099,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 052,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15 157,70 Punkten.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der DAX bereits um 2,33 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 05.09.2023, einen Wert von 15 771,71 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.07.2023, stand der DAX bei 15 937,58 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 05.10.2022, bei 12 517,18 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 7,19 Prozent nach oben. 16 528,97 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 13 976,44 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Zalando (+ 1,83 Prozent auf 20,56 EUR), Sartorius vz (+ 1,53 Prozent auf 319,00 EUR), Henkel vz (+ 1,43 Prozent auf 67,98 EUR), Rheinmetall (+ 1,42 Prozent auf 236,30 EUR) und Infineon (+ 1,36 Prozent auf 32,82 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil adidas (-3,34 Prozent auf 156,70 EUR), BASF (-1,27 Prozent auf 41,32 EUR), Covestro (-1,14 Prozent auf 49,51 EUR), Porsche (-0,89 Prozent auf 89,22 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,82 Prozent auf 106,68 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 984 053 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 143,054 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit 8,00 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at