DAX aktuell: DAX präsentiert sich nachmittags leichter

Am Donnerstag verbucht der DAX um 15:41 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,79 Prozent auf 24 540,69 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,023 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,182 Prozent leichter bei 24 692,21 Punkten in den Handel, nach 24 737,24 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 24 894,63 Punkte, das Tagestief hingegen 24 534,79 Zähler.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der DAX bereits um 2,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, wies der DAX einen Wert von 24 270,87 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 25 260,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, wies der DAX einen Stand von 24 122,40 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,006 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Punkte.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Merck (+ 2,44 Prozent auf 125,75 EUR), Zalando (+ 1,79 Prozent auf 20,48 EUR), BASF (+ 1,60 Prozent auf 51,92 EUR), Symrise (+ 1,51 Prozent auf 76,88 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,78 Prozent auf 38,81 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Commerzbank (-3,77 Prozent auf 35,75 EUR), Airbus SE (-3,15 Prozent auf 167,98 EUR), SAP SE (-2,66 Prozent auf 149,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,96 Prozent auf 476,30 EUR) und Hannover Rück (-1,78 Prozent auf 243,20 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 2 566 441 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 195,749 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,77 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at