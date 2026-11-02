DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer

Am Montag tendiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,18 Prozent schwächer bei 25 771,53 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,143 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,060 Prozent tiefer bei 25 802,74 Punkten in den Montagshandel, nach 25 818,21 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 763,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 813,54 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25 231,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 25 629,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 23 958,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,02 Prozent aufwärts. 26 618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Symrise (+ 1,25 Prozent auf 94,18 EUR), Commerzbank (+ 0,95 Prozent auf 38,14 EUR), Infineon (+ 0,91 Prozent auf 51,02 EUR), Fresenius SE (+ 0,88 Prozent auf 48,22 EUR) und Siemens Energy (+ 0,58 Prozent auf 127,66 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Bayer (-1,62 Prozent auf 49,76 EUR), Deutsche Telekom (-1,34 Prozent auf 25,74 EUR), Rheinmetall (-1,12 Prozent auf 1 026,00 EUR), RWE (-1,04 Prozent auf 56,94 EUR) und Merck (-0,99 Prozent auf 149,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 286 371 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,65 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at