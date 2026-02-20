DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Start fester

Der DAX hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:10 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,01 Prozent aufwärts auf 25 047,10 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,167 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,106 Prozent auf 25 070,00 Punkte an der Kurstafel, nach 25 043,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 081,40 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 037,35 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,234 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 20.01.2026, bei 24 703,12 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wurde der DAX mit 23 278,85 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.02.2025, wies der DAX einen Stand von 22 314,65 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,07 Prozent aufwärts. Bei 25 507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 24 266,33 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Porsche Automobil (+ 1,08 Prozent auf 36,36 EUR), adidas (+ 1,03 Prozent auf 156,85 EUR), Scout24 (+ 1,01 Prozent auf 70,30 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,91 Prozent auf 41,06 EUR) und Airbus SE (+ 0,90 Prozent auf 188,74 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Bayer (-1,89 Prozent auf 44,72 EUR), Infineon (-1,49 Prozent auf 45,15 EUR), Zalando (-1,05 Prozent auf 20,81 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,72 Prozent auf 49,56 EUR) und Continental (-0,68 Prozent auf 72,58 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 268 129 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 197,409 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,38 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at