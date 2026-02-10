DAX aktuell: DAX sackt am Dienstagnachmittag ab

Beim DAX stehen die Signale am Dienstagnachmittag auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,16 Prozent tiefer bei 24 974,33 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,122 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,217 Prozent auf 24 960,59 Punkte an der Kurstafel, nach 25 014,87 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 935,34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 075,75 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, notierte der DAX bei 25 261,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.11.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 959,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, wies der DAX 21 911,74 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,77 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Symrise (+ 5,72 Prozent auf 75,74 EUR), Zalando (+ 4,44 Prozent auf 22,36 EUR), BASF (+ 4,36 Prozent auf 50,78 EUR), Brenntag SE (+ 3,07 Prozent auf 57,02 EUR) und Merck (+ 2,47 Prozent auf 126,35 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-2,56 Prozent auf 153,85 EUR), Allianz (-1,96 Prozent auf 379,80 EUR), Daimler Truck (-1,36 Prozent auf 42,71 EUR), MTU Aero Engines (-1,35 Prozent auf 381,00 EUR) und EON SE (-1,25 Prozent auf 17,76 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die BASF-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2 732 780 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 195,456 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,28 erwartet. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,23 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at