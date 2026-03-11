DAX aktuell: DAX sackt am Mittwochmittag ab

Am Mittwoch tendiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,76 Prozent tiefer bei 23 786,67 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,001 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,02 Prozent auf 23 725,21 Punkte an der Kurstafel, nach 23 968,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 23 546,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 813,10 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 3,43 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, betrug der DAX-Kurs 24 856,15 Punkte. Der DAX lag vor drei Monaten, am 11.12.2025, bei 24 294,61 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, bei 22 328,77 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,07 Prozent abwärts. Bei 25 507,79 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 22 927,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 2,18 Prozent auf 46,32 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,40 Prozent auf 91,56 EUR), BMW (+ 1,24 Prozent auf 81,40 EUR), BASF (+ 1,22 Prozent auf 46,41 EUR) und Bayer (+ 1,16 Prozent auf 40,09 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Rheinmetall (-3,81 Prozent auf 1 590,00 EUR), Henkel vz (-3,72 Prozent auf 70,36 EUR), Vonovia SE (-1,75 Prozent auf 25,28 EUR), SAP SE (-1,73 Prozent auf 166,66 EUR) und Siemens Energy (-1,65 Prozent auf 155,10 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 578 296 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 198,017 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,13 erwartet. Mit 6,94 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at