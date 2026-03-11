Siemens Energy Aktie

Kursentwicklung 11.03.2026 12:27:09

DAX aktuell: DAX sackt am Mittwochmittag ab

DAX aktuell: DAX sackt am Mittwochmittag ab

Der DAX zeigt sich aktuell im Minus.

Am Mittwoch tendiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,76 Prozent tiefer bei 23 786,67 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,001 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,02 Prozent auf 23 725,21 Punkte an der Kurstafel, nach 23 968,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 23 546,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 813,10 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 3,43 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, betrug der DAX-Kurs 24 856,15 Punkte. Der DAX lag vor drei Monaten, am 11.12.2025, bei 24 294,61 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, bei 22 328,77 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,07 Prozent abwärts. Bei 25 507,79 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 22 927,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 2,18 Prozent auf 46,32 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,40 Prozent auf 91,56 EUR), BMW (+ 1,24 Prozent auf 81,40 EUR), BASF (+ 1,22 Prozent auf 46,41 EUR) und Bayer (+ 1,16 Prozent auf 40,09 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Rheinmetall (-3,81 Prozent auf 1 590,00 EUR), Henkel vz (-3,72 Prozent auf 70,36 EUR), Vonovia SE (-1,75 Prozent auf 25,28 EUR), SAP SE (-1,73 Prozent auf 166,66 EUR) und Siemens Energy (-1,65 Prozent auf 155,10 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 578 296 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 198,017 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,13 erwartet. Mit 6,94 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Siemens Energy AG

Analysen zu Siemens Energy AG

03.03.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13.02.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

adidas 139,90 -0,43% adidas
BASF 46,40 1,44% BASF
Bayer 40,08 1,84% Bayer
BMW AG 80,86 1,08% BMW AG
Brenntag SE 46,63 3,48% Brenntag SE
Deutsche Bank AG 27,17 -0,68% Deutsche Bank AG
Henkel KGaA Vz. 70,64 -3,05% Henkel KGaA Vz.
Porsche Automobil Holding SE 33,31 0,06% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 539,50 -6,13% Rheinmetall AG
SAP SE 165,18 -2,71% SAP SE
Siemens Energy AG 154,90 -0,90% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 91,84 1,73% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 24,40 -4,61% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 640,03 -1,37%

