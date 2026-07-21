DAX aktuell: DAX schlussendlich auf grünem Terrain

Für den DAX ging es zum Handelsende aufwärts.

Zum Handelsschluss kletterte der DAX im XETRA-Handel um 0,59 Prozent auf 24 992,37 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,078 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,304 Prozent auf 24 922,10 Punkte an der Kurstafel, nach 24 846,69 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 005,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 817,34 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, stand der DAX bei 24 985,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, notierte der DAX bei 24 270,87 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 24 307,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,85 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 900,10 Punkten. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 5,53 Prozent auf 67,54 EUR), Siemens Energy (+ 3,60 Prozent auf 158,14 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,39 Prozent auf 43,28 EUR), Fresenius SE (+ 2,33 Prozent auf 44,00 EUR) und Commerzbank (+ 2,28 Prozent auf 37,75 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,75 Prozent auf 502,40 EUR), Hannover Rück (-2,60 Prozent auf 247,00 EUR), Scout24 (-2,42 Prozent auf 70,70 EUR), Siemens Healthineers (-2,38 Prozent auf 34,51 EUR) und Deutsche Telekom (-1,51 Prozent auf 26,68 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5 223 671 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 201,657 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 3,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at