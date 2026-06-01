DAX aktuell: DAX verbucht am Montagmittag Zuschläge

Aktuell wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr gewinnt der DAX im XETRA-Handel 0,25 Prozent auf 25 166,76 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,075 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,085 Prozent schwächer bei 25 083,24 Punkten in den Montagshandel, nach 25 104,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 082,34 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 216,85 Zählern.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der DAX 24 292,38 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 25 284,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Wert von 23 997,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,56 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern registriert.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell SAP SE (+ 3,48 Prozent auf 160,66 EUR), Infineon (+ 2,93 Prozent auf 83,49 EUR), RWE (+ 2,16 Prozent auf 55,74 EUR), Commerzbank (+ 1,78 Prozent auf 37,72 EUR) und Continental (+ 1,51 Prozent auf 72,44 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Rheinmetall (-3,06 Prozent auf 1 253,80 EUR), Bayer (-2,19 Prozent auf 35,73 EUR), Zalando (-2,10 Prozent auf 22,80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,83 Prozent auf 36,51 EUR) und Hannover Rück (-1,81 Prozent auf 228,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1 591 384 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 205,659 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,48 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at