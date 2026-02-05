MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|DAX-Entwicklung
|
05.02.2026 15:59:20
DAX aktuell: DAX verbucht am Nachmittag Abschläge
Um 15:41 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,72 Prozent tiefer bei 24 426,20 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,129 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,018 Prozent stärker bei 24 607,47 Punkten in den Handel, nach 24 603,04 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der DAX bei 24 663,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 272,62 Punkten.
DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 0,140 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 05.01.2026, den Wert von 24 868,69 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 05.11.2025, den Wert von 24 049,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, lag der DAX bei 21 585,93 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,461 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Zählern registriert.
Gewinner und Verlierer im DAX
Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 2,44 Prozent auf 41,29 EUR), Deutsche Börse (+ 2,14 Prozent auf 210,30 EUR), SAP SE (+ 1,85 Prozent auf 170,30 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,23 Prozent auf 378,30 EUR) und GEA (+ 1,05 Prozent auf 62,50 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Rheinmetall (-4,85 Prozent auf 1 598,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-4,48 Prozent auf 101,25 EUR), BMW (-3,91 Prozent auf 87,48 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,74 Prozent auf 58,67 EUR) und Siemens Healthineers (-3,06 Prozent auf 41,49 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 949 277 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 203,415 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,40 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,94 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Analysen zu MTU Aero Engines AG
