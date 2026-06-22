DAX aktuell: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge

Am Montag verbucht der DAX um 15:41 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,48 Prozent auf 25 106,28 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,083 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,201 Prozent auf 25 035,93 Punkte an der Kurstafel, nach 24 985,82 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 120,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 896,19 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Der DAX stand vor einem Monat, am 22.05.2026, bei 24 888,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 22 380,19 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wurde der DAX auf 23 350,55 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2,31 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Infineon (+ 6,84 Prozent auf 87,58 EUR), Zalando (+ 5,28 Prozent auf 25,53 EUR), HOCHTIEF (+ 2,25 Prozent auf 522,50 EUR), Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 172,38 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,52 Prozent auf 41,32 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-3,83 Prozent auf 1 156,60 EUR), Deutsche Telekom (-2,67 Prozent auf 25,89 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,04 Prozent auf 78,80 EUR), GEA (-1,76 Prozent auf 58,50 EUR) und Scout24 (-1,53 Prozent auf 74,05 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 850 251 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 209,242 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,12 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at