DAX aktuell: DAX verbucht nachmittags Zuschläge

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Dienstag bewegt sich der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,54 Prozent höher bei 24 748,50 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,046 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,109 Prozent tiefer bei 24 589,29 Punkten in den Handel, nach 24 616,22 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 820,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 539,00 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der DAX bei 24 338,63 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 09.03.2026, einen Stand von 23 409,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, wies der DAX einen Stand von 24 174,32 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,852 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Symrise (+ 6,55 Prozent auf 80,74 EUR), Deutsche Bank (+ 2,71 Prozent auf 28,05 EUR), Commerzbank (+ 2,69 Prozent auf 37,38 EUR), Infineon (+ 2,59 Prozent auf 80,27 EUR) und Heidelberg Materials (+ 2,20 Prozent auf 176,55 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen SAP SE (-2,18 Prozent auf 154,66 EUR), BASF (-1,11 Prozent auf 48,31 EUR), QIAGEN (-0,61 Prozent auf 31,55 EUR), Scout24 (-0,60 Prozent auf 74,65 EUR) und EON SE (-0,58 Prozent auf 18,06 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 027 972 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 204,897 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Im DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at