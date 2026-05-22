DAX aktuell: DAX verbucht schlussendlich Zuschläge

Am Freitag steht der DAX via XETRA letztendlich 1,31 Prozent im Plus bei 24 928,39 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,050 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,657 Prozent höher bei 24 768,49 Punkten in den Handel, nach 24 606,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 943,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 676,27 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 4,60 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 22.04.2026, bei 24 194,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25 260,69 Punkten gehandelt. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 23 999,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,59 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Punkten.

DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 7,97 Prozent auf 73,42 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 4,11 Prozent auf 49,88 EUR), Symrise (+ 3,07 Prozent auf 80,00 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,06 Prozent auf 296,00 EUR) und adidas (+ 3,00 Prozent auf 154,50 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Vonovia SE (-5,25 Prozent auf 21,12 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,89 Prozent auf 37,26 EUR), Fresenius SE (-2,83 Prozent auf 38,78 EUR), EON SE (-1,13 Prozent auf 18,30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,12 Prozent auf 469,00 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 6 531 606 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 201,314 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,66 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at