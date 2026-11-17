Am Dienstag verbuchte der DAX via XETRA zum Handelsende ein Minus in Höhe von 1,97 Prozent auf 26 075,73 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,211 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,794 Prozent tiefer bei 26 387,44 Punkten in den Handel, nach 26 598,64 Punkten am Vortag.

Bei 26 440,61 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 024,21 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 25 622,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, lag der DAX noch bei 26 338,61 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 23 590,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,26 Prozent nach oben. Bei 27 001,67 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 1,11 Prozent auf 28,34 EUR), Merck (+ 0,70 Prozent auf 150,75 EUR), Henkel vz (+ 0,62 Prozent auf 88,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,12 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,17 Prozent auf 177,45 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Deutsche Bank (-6,00 Prozent auf 30,94 EUR), SAP SE (-5,58 Prozent auf 201,50 EUR), Siemens Energy (-3,09 Prozent auf 125,00 EUR), BASF (-2,79 Prozent auf 52,24 EUR) und RWE (-2,63 Prozent auf 57,70 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 455 962 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at