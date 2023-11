DAX aktuell: DAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge

Um 09:13 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,28 Prozent nach oben auf 15 276,38 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,553 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,333 Prozent höher bei 15 285,12 Punkten in den Montagshandel, nach 15 234,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 15 274,44 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 289,77 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Der DAX stand vor einem Monat, am 13.10.2023, bei 15 186,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, lag der DAX bei 15 832,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, wurde der DAX mit 14 224,86 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 8,58 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 1,64 Prozent auf 278,10 EUR), Continental (+ 1,61 Prozent auf 64,40 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,96 Prozent auf 183,80 EUR), Commerzbank (+ 0,94 Prozent auf 10,76 EUR) und Siemens Energy (+ 0,87 Prozent auf 9,47 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Zalando (-0,65 Prozent auf 21,28 EUR), Henkel vz (-0,65 Prozent auf 70,24 EUR), Beiersdorf (-0,61 Prozent auf 122,95 EUR), Symrise (-0,46 Prozent auf 95,84 EUR) und Allianz (-0,32 Prozent auf 221,30 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 748 957 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 157,746 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Im DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

