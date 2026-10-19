Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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19.10.2026 09:28:34
DAX aktuell: DAX verbucht zum Start Verluste
Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,71 Prozent schwächer bei 25 439,43 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,131 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,319 Prozent auf 25 540,77 Punkte an der Kurstafel, nach 25 622,61 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 25 437,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 25 540,88 Einheiten.
So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der DAX 25 304,06 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der DAX einen Wert von 24 830,98 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 830,99 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,67 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
DAX-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im DAX sind derzeit QIAGEN (+ 0,61 Prozent auf 41,28 EUR), Symrise (+ 0,32 Prozent auf 99,76 EUR), SAP SE (+ 0,25 Prozent auf 199,72 EUR), Merck (+ 0,24 Prozent auf 144,65 EUR) und Scout24 (+ 0,19 Prozent auf 80,45 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Continental (-3,12 Prozent auf 67,80 EUR), Rheinmetall (-2,42 Prozent auf 1 063,80 EUR), Vonovia SE (-2,35 Prozent auf 16,43 EUR), Airbus SE (-2,02 Prozent auf 194,90 EUR) und Daimler Truck (-1,77 Prozent auf 41,03 EUR).
DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. 498 084 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 229,940 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,25 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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