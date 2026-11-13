DAX aktuell: DAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Der Handel in Frankfurt verläuft derzeit in ruhigen Bahnen.

Der DAX steigt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,01 Prozent auf 26 775,82 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,205 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,280 Prozent auf 26 697,03 Punkte an der Kurstafel, nach 26 771,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 832,82 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 678,35 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 3,72 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der DAX einen Stand von 25 259,90 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 26 299,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, stand der DAX noch bei 24 041,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 9,11 Prozent. Bei 27 001,67 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 2,26 Prozent auf 58,74 EUR), EON SE (+ 1,88 Prozent auf 19,51 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,30 Prozent auf 593,40 EUR), GEA (+ 1,29 Prozent auf 70,90 EUR) und Hannover Rück (+ 1,28 Prozent auf 300,60 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-2,84 Prozent auf 50,63 EUR), Rheinmetall (-2,25 Prozent auf 755,20 EUR), MTU Aero Engines (-1,37 Prozent auf 352,50 EUR), Airbus SE (-1,22 Prozent auf 205,75 EUR) und HOCHTIEF (-1,10 Prozent auf 378,40 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 576 187 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 238,161 Mrd. Euro den größten Anteil.

DAX-Fundamentaldaten

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at